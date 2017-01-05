Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Немецкий фотограф Лукас Циммерман представил серию фотографий Traffic Lights 2.0, в которой запечатлел светофоры во время тумана неподалеку от города Веймар в Германии.

Публикация получила широкую популярность в соцсетях и уже успела собрать более десяти тысяч лайков, пишет PetaPixel.

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По словам автора фотографий, он был очарован тем, как выглядят потоки света в тумане и тем, какими красивыми могут оказаться самые обыкновенные объекты городской среды при необычных обстоятельствах, пишет birdinflight.com.

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