В Белоруссии пенсионер открыл музей ретро-автомобилей

Свою коллекцию Данила Цитович собирал на протяжении 20 лет. В белорусской деревне Забродье он организовал музей ретро машин. Экспозиция включает свыше 80 винтажных а втомобилей, мотоциклов, автобусов и карет скорой помощи. Некоторые из них были выпущены еще в 20-х годах прошлого века.

Данила Цитович свою коллекцию называет «живой историей»

Коллекционер: «Все эти автомобили - это делалось людьми, делалось руками и мозгами, а не компьютером. И люди, которые это конструировали, их уже нет в живых. И даже люди, которые поку пали и ездили на этих автомобилях, их тоже нет в живых. А автомобиль остался. То есть как памятник технического творчества».

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Первая машина в коллекции Данилы - полноприводный армейский ГАЗ-67Б.

Данила Цитович: «Точно такая же машина была у моего покойного дедушки. Он рано умер, в 63 году. И я в память о дедушке еще с детства хотел найти такую машину, чтобы она у меня была как та кая предметная память о деде».

В сарае у Данилы стоят самые ценные экспонаты - автомобили советского и немецкого командования времен Второй мировой.

Коллекционер верит, у каждой машины свой характер.

Цитович: «У каждого автомобиля своя история, своя энергетика. Если сесть в «черный ворон», М-ку 30-х годов, на которой ездили войска НКВД, у него своя аура и энергетика внутри. Если сесть в скорую помощь или в ЕрАЗик - другая энергетика. В «Жигули» , в «копейке» - тоже другая энергетика, своя».

Данила рассказывает, что с каждым годом находить раритетные автомобили становится все сложнее, и все дороже - их ремонтировать. Экспонаты из своей коллекции он не п родает. Чтобы собирать деньги на реставрацию, он сдает машины в аренду для съемок кино и рекламы.