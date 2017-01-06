Что это может быть? В объектив камеры попало нечто необъяснимое

Нешуточные дебаты разгорелись в Сети вокруг снимка, сделанного в Аризоне, США.

Снимок был сделано Ричардом Кристиансом, который проживает в столице Аризоны – городе Финиксе. Недавно мужчина опубликовал фото на своей странице в Facebook, с тех пор постом поделились более 100 000 раз, пишет Elu24.

Фигуру, присутствующую на снимке, в Сети уже окрестили Аризонским ангелом или Аризонским демоном.

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Пользователи Сети буквально разделились в своих мнениях на два лагеря: одни считают, что в объектив камеры попало нечто сверхъестественное, другие убеждены, что мы имеем дело с фотомонтажом.

Некоторые предположили, что на сделанном в темное время суток снимке может быть изображена пальма, которая приобрела несколько пугающие очертания.

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