В США приготовили самое длинное в мире мороженое

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Компания Moo-ville Creamery из американского поселка Нэшвилл, штат Мичиган, приготовила самый длинный сандей (десерт из мороженого) и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Associated Press.

Рекордный десерт растянулся на 1110 метров. На него израсходовали более 3200 литров мороженого, около 360 литров шоколадного сиропа, 172 банки взбитых сливок и 7200 ягод вишни, утверждает газета Muskegon Chronicle. Кушанье полтора дня готовили около 250 добровольцев.

Тремя месяцами ранее самое длинное мороженое сделали в соседнем городе Лудингтон, штат Мичиган. Тогда компания House of Flavors изготовила сандей длиной 910 метров. Поскольку Moo-ville Creamery успела обойти конкурента до выхода ежегодного издания Книги рекордов Гиннесса, официальное признание получит лишь ее достижение.

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Фото можно посмотреть перейдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Ludington's ice cream world record officially bested by another Michigan town

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