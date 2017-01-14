Интернет гудит: проделки полтергейста попали на видео

В интернете все чаще появляются видеозаписи, на которых видны НЛО, снежный человек, приведения и т.д. Чаще всего такие ролики оказываются не больше, чем шуткой. На этот раз пользователи Сети обратили внимание на видеоролик, на котором запечатлены проделки полтергейста. При просмотре видеозаписи видно, как в комнате движется мебель и оживает кукла.

Первым на записи демонстрируются кадры, где маленькая девочка играет с игрушками в своей комнате. При этом за ее действиями «наблюдает» большая кукла, голова которой время от времени совершает движения, напоминающие разминку шеи.

Затем местом действия в том же доме становится другая комната и та же девочка. На кадрах видно, что она спокойной стоит и рисует на столе. Вдруг бумага на ее столе разлетается по комнате, как от сильного потока воздуха. В результате чего девочка испугалась и убежала оттуда. Примечательно, что ветра в помещении, где все происходит, никакого нет. Однако на этом паронормальные действия не заканчиваются, и со стола «сдуваются» более тяжелые предметы. Затем начинает двигаться сам стол.

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Где именно находится дом, в котором происходят сверхъестественные события, не уточняется.

Видео: