Американец лишился семи зубов из-за взорвавшейся электронной сигареты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Житель американского штата Айдахо пострадал от электронной сигареты, которая взорвалась у него во рту. Об этом пишет The Sun.

Эндрю Холл (Andrew Hall) курил вейп дома, собираясь на работу. В результате мужчина лишился семи зубов, получил ожоги лица второй степени и другие ранения полости рта. Его доставили к стоматологу, который оказал американцу помощь. Теперь пострадавший с трудом может есть.

Холл опубликовал фотографии после взрыва на своей странице в соцсети Facebook. В подписи к кадрам мужчина указал, что до произошедшего вейп работал исправно. По словам американца, он не делал ничего, что могло бы стать причиной поломки устройства. Публикацию американца просмотрели более 50 тысяч раз.

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В декабре 2016-го сообщалось, что камера видеонаблюдения в одном из магазинов британского города Лидс запечатлела возгорание батареи электронной сигареты, лежавшей в кармане у покупателя. В момент произошедшего мужчина стоял возле детской коляски.

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