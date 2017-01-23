Видеоэксперимент: как Coca-Cola на самом деле влияет на зубы?

Все слышали, что лимонад портит зубы. Пользователь Youtube решил узнать, что произойдет если на неделю оставить зуб в Coca-Cola.

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Для эксперимента был использован молочный зуб шестилетнего мальчика, пишет Tarbija24 со ссылкой на FoodBeast. Уже на третий день было видно, что зуб стал такого же коричневого цвета как Coca-Cola.

Поэтому было принято решение продлить эксперимент до недели.

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Через неделю зуб не только потемнел, но еще и стал мягким.

Видео

Эксперимент был продлен еще на 24 дня, чтобы увидеть, что произойдет с зубом за месяц.

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