Знакомьтесь, Ждун! Откуда всзялся новый интернет-мем и что он означает

Пользователи сети обратили внимание на фотографию странного существа, которая быстро стала вирусным мемом. Впервые в русском сегменте интернета картинка была опубликована на ресурсе Pikabu.
Как выяснилось, на снимке изображена скульптура Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), созданная голландской художницей Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) для Нидерландского Лейденского университета. По словам автора, она решила не затрагивать тему научных исследований в области медицины и посвятить свою работу ожидающим приема пациентам. Скульптура получила символичное название «Ждун».
В интернете мем, помимо оригинальной идеи ожидания, получил свою интерпретацию. Пользователи сети превратили «Ждуна» в типичного бухгалтера, плохо разбирающегося в новинках компьютерных технологий, навязчивую тещу и грозного кондуктора.
Ждун всегда на страже. #ждун pic.twitter.com/Zw1a8gtTTX— Cергей Теплышов (@promo_men) January 26, 2017
#ждун pic.twitter.com/Axgo24KOqz— Vikka (@Wikka001) January 26, 2017