Знакомьтесь, Ждун! Откуда всзялся новый интернет-мем и что он означает

Пользователи сети обратили внимание на фотографию странного существа, которая быстро стала вирусным мемом. Впервые в русском сегменте интернета картинка была опубликована на ресурсе Pikabu.

Как выяснилось, на снимке изображена скульптура Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), созданная голландской художницей Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) для Нидерландского Лейденского университета. По словам автора, она решила не затрагивать тему научных исследований в области медицины и посвятить свою работу ожидающим приема пациентам. Скульптура получила символичное название «Ждун».

В интернете мем, помимо оригинальной идеи ожидания, получил свою интерпретацию. Пользователи сети превратили «Ждуна» в типичного бухгалтера, плохо разбирающегося в новинках компьютерных технологий, навязчивую тещу и грозного кондуктора.

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