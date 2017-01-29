Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на снегоходе

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Швеции местный экстремал по имени Дэниел Бодин стал первым в мире человеком, сумевшим сделать двойное сальто назад на снегоходе.

По словам самого спортсмена, он мечтал выполнить этот трюк более двух лет, а теперь не может поверить, что ему это наконец удалось. Также Бодин подчеркнул, что готовился к этому прыжку последние несколько месяцев.

«Все остальное пришлось поставить на паузу», — признался он.

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Бодин не в первый раз удивляет поклонников экстремального спорта и пользователей Youtube своими безумными трюками. Так, в 2013-м он прыгнул на снегоходе с лыжного трамплина и пролетел 66 метров.

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