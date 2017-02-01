Геймеры впечатлились редактором гениталий в игре Conan Exiles

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Игра в жанре «выживание» Conan Exiles появилась в Steam в рамках раннего доступа и моментально впечатлила игроков продвинутым редактором персонажа, в котором можно изменить размер мужских гениталий. Об этом сообщает Kotaku.