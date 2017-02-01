Геймеры впечатлились редактором гениталий в игре Conan Exiles

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Игра в жанре «выживание» Conan Exiles появилась в Steam в рамках раннего доступа и моментально впечатлила игроков продвинутым редактором персонажа, в котором можно изменить размер мужских гениталий. Об этом сообщает Kotaku.

Геймеры со всего мира моментально завалили интернет «гифками» из игры, демонстрируя развитую физику Conan Exiles на примере обнаженного мужского персонажа. Кроме того, в редакторе внешности можно изменить размер груди героини женского пола.

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