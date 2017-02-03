В России открылась вакансия «туриста-экстремала» за 3800 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

Российский финансовый сервис «Сравни.ру» ищет тестировщика страховых случаев в отдел экспериментальной аналитики. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в пятницу, 3 февраля.

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Вакансия открыта всего на три месяца, тестировщику обещают платить от 150 до 250 тысяч рублей ежемесячно. В его обязанности входит активный отдых во время частых путешествий. Этот сотрудник сможет, к примеру, прыгать с парашютом, устраивать гонки на мотоциклах или машинах, плавать с акулами и заниматься другими видами приключенческого и экстремального туризма.

В случае наступления страхового случая тестировщику придется взаимодействовать со страховой компанией. Эксперт будет анализировать деятельность фирмы: характер коммуникации, уровень клиентского сервиса, готовность помочь и разобраться в проблеме.

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«Нам важно понять, насколько часто возникают риски страхового случая при максимально активном интересном отдыхе и насколько комфортно происходит работа с страховой компанией»,

— пояснили в «Сравни.ру».

Предпочтение будет отдаваться кандидатам, увлекающимся экстремальными видами спорта. Претендент на вакансию должен иметь водительские права с категориями А и В, а также владеть английским на уровне выше среднего.

Компания оплачивает сотруднику авиаперелеты, питание, проживание, экстремальные развлечения и полный пакет страхования.

В декабре 2016 года сообщалось, что турсервис OneTwoTrip начал искать сотрудников на должность директора по отдыху с зарплатой в 150 тысяч рублей. В его обязанности входит поездки за рубеж и составление полезных рекомендаций для туристов на основе личного опыта.

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