Уфолог сообщил о загадочных объектах в небе над Австралией

И снова уфологи радостно сообщают об обнаружении очередных неизвестных объектов в небе. Так, специалист по НЛО по имени Лу из Мельбурна заснял на видео множество загадочных объектов в небе над Австралией. Уфолог проводил съемку с помощью прибора ночного видения P8079HP, присоединенного к видеокамере на телескопе.
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В кадре среди движущихся объектов можно увидеть спутники на орбите Земли, а также метеориты с длинными хвостами, птиц и множество различных НЛО. Также в камеру ночного видения попали два направленных луча лазера. Предположительно, источником последних были военные, также наблюдавшие за объектами.
Кроме того, в кадр попал еще один крупный объект, имеющий форму классической летающей тарелки.
Видео: