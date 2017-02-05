Уфолог сообщил о загадочных объектах в небе над Австралией

И снова уфологи радостно сообщают об обнаружении очередных неизвестных объектов в небе. Так, специалист по НЛО по имени Лу из Мельбурна заснял на видео множество загадочных объектов в небе над Австралией. Уфолог проводил съемку с помощью прибора ночного видения P8079HP, присоединенного к видеокамере на телескопе.

В кадре среди движущихся объектов можно увидеть спутники на орбите Земли, а также метеориты с длинными хвостами, птиц и множество различных НЛО. Также в камеру ночного видения попали два направленных луча лазера. Предположительно, источником последних были военные, также наблюдавшие за объектами.

Кроме того, в кадр попал еще один крупный объект, имеющий форму классической летающей тарелки.

Видео:

Реклама

Еще по этой теме