В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Собака, гуляющая на поводке, протянутом из окна люксового автомобиля, попала в объектив одного из жителей Красноярска. Пользователи социальных сетей возмутились поведением владельца собаки (и автомобиля), но у него нашлось оправдание: «Ей просто нравится так гулять».

Видеоролик, в котором видно, как пёс породы голубой шарпей гуляет на поводке, протянутом из окна вишнёвого «Мерседеса» серии GLA, был опубликован в сообществе «Автохамы Красноярска» утром 10 февраля. Видео сопровождает лаконичная подпись: «Всем добра 😁».

В комментариях многие возмущены: «Ленивая ***». «Чуть поводок на колесо не намотался». «Нафига заводить животное, если лень за ним ухаживать». «Животных чаще жалко, чем людей». «Буржуазия уже совсем позорная стала… Зачем им ноги?!» Другие возражали: это нормальная практика.

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«Я сам свою так в мороз выгуливал». «Я тоже так делал, правда, за городом». Многие шутили: «Пёс выгуливает «мерс». В комментарии пришла хозяйка собаки, Анна Троицкая-Лапшина. Она стала отвечать на заочные оскорбления и попыталась объясниться:

«Эта собака живёт лучше, чем кто бы то ни был, кто тут пишет. И окружена любовью и заботой,

которую не дают многим детям! А так гулять она безумно любит!!»

Видео

В комментарии для сайта «НГС. Новости» Троицкая-Лапшина рассказала больше о самой героине ролика. Животное зовут Аста Ла Виста, в семье она уже три года, за это время успела стать чемпионом России, постоянно занимается с кинологом. Гулять с машиной собака начала полтора года назад. Породе голубой шарпей необходимо в день пробегать 5—7 километров, чтобы сохранять форму и вести здоровый образ жизни.

Некоторых ответы женщины не убедили. "Я не приветствую такой насильственный выгул собак. Это первое. Второе — это то, что вы в принципе не даёте собаке сделать нормально все свои природные вещи. За такое можно ещё и от защитников животных схлопотать.

На видео видно, что его или её что-то заинтересовало, а он (она) остановился, но тут поводок натянулся и потянул за собой. А то, что вы написали, что его нужно так выгуливать, — это бред. Хотите, чтоб он бегал, возите его за город, где нет людей, или содержите его в частном доме с большим двором, и пусть там бегает. Ну и в принципе я не приветствую содержание собак в благоустроенных квартирах выше 40 сантиметров в холке. И спорить с вами не хочу, вы меня с моим личным мнением не переубедите".


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