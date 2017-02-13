Профессиональный рестлер забил лбом рекордное число гвоздей

 

Фото: скриншот видео

Профессиональный рестлер Джон Ферраро, сумевший в течение двух минут забить 38 гвоздей собственной головой, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает агентство UPI.

Спортсмен поставил рекорд на итальянском телешоу Lo Show Dei Record. Судя по видео, опубликованному Guinness World Records 10 февраля, он забивал гвозди в деревянную планку, защищая лоб специальной прокладкой.

В прошлом Ферраро установил еще два рекорда: максимальное число гвоздей, забитых лбом за минуту (13), и наибольшее количество бетонных блоков, разбитых на голове мужчины за три минуты (45).

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Утверждается, что кости черепа рестлера втрое толще, чем у большинства людей. Во время своих выступлений Ферраро ломает о голову бейсбольные биты и ловит затылком тяжелые шары для боулинга, падающие с высоты 4,5 метра.

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