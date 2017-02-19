В России испытали первый в мире летающий мотоцикл

В Москве российской компанией Hoversurf был представлен отечественный «летающий мотоцикл» Scorpion 3, пишет «Российская газета».
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Мотоцикл оснащен четырьмя объемными винтами, он способен выдержать вес до 120 килограммов, может разгоняться до 50 километров в час, подниматься на высоту больше десяти метров и летать почти 30 минут.
По предварительным оценкам, ховербайк будет стоит 54 тысячи долларов.
Основатели проекта пояснили, что устройство сочетает свойства мотоцикла и квадрокоптера.
Пока его планируется использовать в экстремально-спортивных целях, однако разработчики не исключают и «транспортные возможности».
«Благодаря электрическим двигателям аппарат не расходует бензин и не загрязняет атмосферу. Достаточно зарядить или заменить аккумулятор - и он готов к полету. Это очень экологичное решение», - комментирует основатель проекта Александр Атаманов.Еще по этой теме