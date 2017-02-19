В России испытали первый в мире летающий мотоцикл

 

Иллюстративное фото. Фото: Rebeka Žeire / LETA

В Москве российской компанией Hoversurf был представлен отечественный «летающий мотоцикл» Scorpion 3, пишет «Российская газета».

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Мотоцикл оснащен четырьмя объемными винтами, он способен выдержать вес до 120 килограммов, может разгоняться до 50 километров в час, подниматься на высоту больше десяти метров и летать почти 30 минут.

По предварительным оценкам, ховербайк будет стоит 54 тысячи долларов.

Основатели проекта пояснили, что устройство сочетает свойства мотоцикла и квадрокоптера.

Пока его планируется использовать в экстремально-спортивных целях, однако разработчики не исключают и «транспортные возможности».

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«Благодаря электрическим двигателям аппарат не расходует бензин и не загрязняет атмосферу. Достаточно зарядить или заменить аккумулятор - и он готов к полету. Это очень экологичное решение», - комментирует основатель проекта Александр Атаманов.

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