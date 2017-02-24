Будни украинских депутатов: в Сети запустили 3D-тур по Верховной раде

Верховная Рада Украины
 

Верховная Рада Украины. Фото: REUTERS/Scanpix

Благодаря ему можно посмотреть, где проводят свои рабочие будни украинские депутаты.

Представители компании Google запустили виртуальный 3D-тур по Верховной раде, который доступен любому желающему в режиме Street View.

Благодаря виртуальному туру можно «побродить» по главному залу Верховной рады, где проходят голосования нардепов, посмотреть на зал с трибуны, а также посмотреть места работы депутатов.

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Кроме того, можно даже заглянуть в кулуары Верховной рады и увидеть, где депутаты коротают время между своими заседаниями.

«Отныне каждый желающий, так же как и в израильском кнессете или конгрессе США, сможет совершить виртуальное путешествие в центральном зале и в кулуарах Верховной рады, почувствовать дух и настроение работы украинского парламента», - прокомментировал спикер Верховной рады Андрей Парубий плоды сотрудничества с Google.

Посмотреть тур можно перейдя по ссылке:

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