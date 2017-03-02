На аукционе 90-летнюю плесень продали за 15 тысяч долларов

 

Фото: AP/Scanpix

Британский аукционный дом Bonhams продал 90-летний образец засохшей плесени из лаборатории шотландского бактериолога Александра Флеминга. Покупатель отдал за лот 11 875 фунтов стерлингов (около 15 тысяч долларов), сообщается на сайте организации.

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Согласно описанию, плесень находится в стеклянной банке. На ее дне лежит записка самого Флеминга, гласящая, что «из этой плесени был впервые получен пенициллин». Покупатель пожелал остаться неизвестным.

Первооткрыватель пенициллина сделал несколько десятков подобных баночек с куском плесени. Он отправлял их в подарок ученым, а также общественным и политическим деятелям. Такие образцы были у папы Римского Пия XII, британского премьера Уинстона Черчилля и немецкой актрисы Марлен Дитрих.

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Пенициллин был открыт Флемингом в сентябре 1928 года. В ходе своих опытов он выращивал на чашках Петри бактерии и тестировал различные вещества, пытаясь найти те, которые убивают микроорганизмы.

На нескольких чашках проросла плесень из грибков рода Penicillium. Флеминг обратил внимание, что вокруг зараженной области в бактериальном мате образовались «проплешины». Ученый занялся изучением грибков и, в конце концов, выделил молекулу пенициллина.

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