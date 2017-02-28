«Король инстаграма» подвергся критике вот за это фото

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/Martin de Witte

 

«Король инстаграма», на чей аккаунт подписано более 20 миллионов пользователей, привык собирать сотни тысяч лайков и восторженных комментариев. Но с одним фото он просчитался: блогерам не понравилось, что девушка в бикини оседлала гигантскую галапагосскую черепаху.

Американец Дэн Билзерян (Dan Bilzerian) имеет армянские корни и известен своими шикарными снимками с красивыми женщинами, яхтами и драгоценностями. Но на этот раз он вызвал не зависть и восхищение, а злость своих подписчиков.

Причиной стала фотография девушки на 100-летней гигантской черепахе, чей вид считается вымирающим. Снимок был сделан на острове Неккер, принадлежащем сэру Ричарду Брэнсону. Фотография собрала более 3 тысяч комментариев, большинство из которых были осуждающими.

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600 lb, 100 yr old Galapagos tortoise, what an awesome animal

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«Прожила 100 лет, а всё равно вынуждена иметь дело с идиотами, которые на неё садятся, — написал topcstnz».

«Отвратительно! Вам должно быть стыдно! Безмозглые! — прокомментировала elly_terry. Слезьте с черепахи, дебилы», — возмутился waltcummings.

«На 100 процентов согласен, что это неуважительно, незачем так лезть к животному. Просто сфотографируйте и езжайте дальше, зачем сидеть-то?! Просто отсутствие класса и образования», — написал roccoandragnarok.

«Два пластиковых дебила. У вас есть деньги, но нет интеллигентности. Вы — это всё, что не так с этим миром», — заявил andrewrabbott.

«Помимо черепахи, я вижу ещё двух животных на фотографии. Какая ирония», — прокомментировал пользователь с ником eveour.

Нашлись, правда, и некоторые пользователи, которые не осудили «короля инстаграма», но искренне позавидовали черепахе.

«Хотелось бы быть на месте черепахи», — написал cmberg3.

«Этой черепахе сильно повезло», — уверен пользователь ditarqamili. По некоторым данным, блогеру и девушке сказали, что на черепахе можно сидеть. Дан — известный игрок в покер и венчурный капиталист. Он также объявлял о своём желании баллотироваться в президенты, но позже выступил за Дональда Трампа. ь популяцию. Сейчас потомство неутомимого Диего составляет почти 800 черепах.


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