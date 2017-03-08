Мальта лишилась известного природного аттракциона для туристов

На мальтийском острове Гоцо сегодня утром рухнула 28-метровая известняковая арка, известная как Лазурное окно. Об этом сообщил в своем Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Арка была популярной туристической достопримечательностью.
После новости о разрушении скалы рядом с ней собрались десятки местных жителей.
В последние годы от Лазурного окна отпадали куски известняка, и в связи с этим ученые прогнозировали ее скорое разрушение. Скала имела статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) March 8, 2017
Ее можно увидеть в фильмах «Битва титанов» (1981), «Граф Монте-Кристо» (2002) и в одном из эпизодов сериала «Игра престолов».
Еще по этой теме