Мальта лишилась известного природного аттракциона для туристов

На мальтийском острове Гоцо сегодня утром рухнула 28-метровая известняковая арка, известная как Лазурное окно. Об этом сообщил в своем Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Арка была популярной туристической достопримечательностью.

После новости о разрушении скалы рядом с ней собрались десятки местных жителей.

В последние годы от Лазурного окна отпадали куски известняка, и в связи с этим ученые прогнозировали ее скорое разрушение. Скала имела статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Twitter

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) March 8, 2017

Ее можно увидеть в фильмах «Битва титанов» (1981), «Граф Монте-Кристо» (2002) и в одном из эпизодов сериала «Игра престолов».

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Above and below it. Collapsed today. #azurewindow #gozo #diving A post shared by James Broadfoot (@onyourroof) on Mar 8, 2017 at 3:58am PST

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