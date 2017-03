На Мальте обрушилось знаменитое Лазурное окно

После новости о разрушении скалы рядом с ней собрались десятки местных жителей.

В последние годы от Лазурного окна отпадали куски известняка, и в связи с этим ученые прогнозировали ее скорое разрушение. Скала имела статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) March 8, 2017