Падение огненного шара на Японию попало на видео

Камера видеорегистратора одного из автолюбителей сняла необычное явление – в небе над жилым кварталом в регионе Канто на западе Японии вспыхнул яркий огненный шар, после чего бесследно исчез, не нанеся постройка на земле никаких повреждений. Специалисты считают, что речь может идти о небольшом метеорите, который полностью сгорел в атмосфере.

В массовом сознании Япония давно стала тем местом, в котором могут происходить самые удивительные вещи. За прибытие инопланетян некоторые приняли и возникновение огненного шара в небе над регионом Канто.

Тем более, что никаких следов космического тела на земле обнаружить так и не удалось.

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Впрочем, скептики считают, что ничего удивительного здесь нет – метеорит попросту полностью сгорел в атмосфере, передают «Аргументы недели».

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