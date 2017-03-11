По традиции огромная толпа людей собралась, чтобы посмотреть, как в рамках подготовки к Дню Святого Патрика реку в Чикаго красят в ярко-зеленый цвет.

Впервые это было сделано в 1962 году. Тогда река была зеленой целую неделю. До этого данный метод использовали только сантехники, чтобы найти утечки в трубах.

Отметим, что для изменения цвета воды используется краска, созданная на растительной базе и безвредная для здоровья.

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«Рецепт» краски, как и напитка Coca-Cola, хранится в тайне и не раскрывается общественности.

А в какой цвет бы вы перекрасили, к примеру, Даугаву?