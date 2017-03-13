Для самых привередливых поп: 10 самых необычных моделей унитазов

 
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Для любителей высоких технологий

Фото: Evija Trifanova / LETA

В наши дни мало кто может представить себе обустройство «кабинета задумчивости» без знаменитого приспособления из белого фарфора на одной ноге. Этот предмет на протяжении столетий пережил эволюцию, приведшую к появлению таких изделий, которые, кажется, можно даже взять с собой и в космическое путешествие, где использовать их будет так же удобно, как и на земле.

Известно, что еще в доисторических цивилизациях наши далекие предки использовали для своих нужд специальные глиняные горшки и вазы, которые были достаточно легкими и удобными, чтобы носить их с собой. В Древнем Риме были организованы платные общественные туалеты, от чего, кстати, и родилась известная всем поговорка «деньги не пахнут». Приближение к средневековому городу путники сначала определяли на запах и только потом – на вид, поскольку туалеты с водяными смывами в те времена были большой редкостью и содержимое отхожих мест «доставлялось» за пределы города сточными водами.

Исторические летописи относят изобретение туалета к 1596 году, когда сэр Джон Харрингтон установил во дворце своей крестной матери – королевы Елизаветы I – устройство: первый унитаз, в котором продукты жизнедеятельности смывались водой в яму для отходов. В свою очередь, патент на изобретение унитаза, конструкция которого включала в себя заслонку под горшком и систему ополаскивания, в 1775 году получил Александр Куминг из Лондона. Но унитазом в том виде, который знаком нам сегодня, с сиденьем и бачком для воды, мы обязаны англичанину Томасу Крепперу, карьера которого начиналась с сантехника. Важное место в мировой сантехнической истории Томас Креппер занял еще и благодаря тому, что он изобрел механизм дозированной и экономичной подачи воды из бачка. Вскоре после этого производство сантехники начало развиваться в других странах. Появились различные модели унитазов, писсуаров, биде. ДоXX века унитаз стал абсолютно обычным предметом в каждой туалетной комнате.

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Сегодня унитазы установлены практически в каждом жилище (хотя, как недавно выяснили европейские статистики, около 16% жителей Латвии до сих пор посещают унаследованные от предков «домики с сердечками»). Нередко этот предмет ежедневного использования оказывается объектом весьма любопытных метаморфоз и даже статусным символом.

Владимир Чубарь, менеджер по закупкам отдела торговли сантехническими аксессуарами архитектурно-строительного центра многоотраслевой компании Reaton, составил TOP-10 самых интересных и современных моделей унитазов, который наверняка будет полезен и для любителей передовых технологий, и для почитателей утонченной эстетики и известных брендов.

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Для любителей высоких технологий

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