Взрыв iPhone в руках владельца показали на видео

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Камера наблюдения одного из магазинов австралийского Квинсленда засняла момент взрыва iPhone 6 Plus в руках владельца смартфона. Ролик опубликовало издание 9news.

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Мужчина жаловался на некорректную работу аккумулятора телефона, а также хотел заменить разбитый экран. Он утверждает, что в устройстве стояла оригинальная батарея. По словам продавца, взрыв произошел после того, как владелец устройства надавил на дисплей.

«Каждый должен сделать из этого выводы, — говорит сотрудник магазина. — Сложно представить, что было бы, если бы это произошло на пять минут раньше, когда мужчина только ехал в магазин».

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Видео

В конце февраля в сети появилось видео с дымящимся и плавящимся iPhone 7 Plus. По словам 18-летней Брианны Оливас (Brianna Olivas), ее смартфон вышел из строя на следующий день после того, как она отнесла его в магазин Apple, так как он не включался. Техники осмотрели телефон и, когда он заработал, сообщили владелице, что устройство исправно и находится в прекрасном состоянии.

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