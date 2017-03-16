6 самых пугающих завораживающих видео, снятых из кабины пилота

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Авиация - нечто удивительное. Массивный кусок металла способен поднять человека в небо и в кратчайшие сроки доставить в нужный пункт. Полет среди облаков умиротворяет многих пассажиров и дарит им настоящую радость. Но не стоит думать, что из иллюминатора можно увидеть лишь небо. Бывают ситуации, когда приходится наблюдать весьма странные и пугающие явления и вот, некоторые из таких

Разряды молнии

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Гусь врезался в переднее стекло

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Аварийная посадка

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Приземление во время шторма

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Дозаправка в воздухе

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Взлетно-посадочная полоса рядом с обрывом

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