6 самых пугающих завораживающих видео, снятых из кабины пилота

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Авиация - нечто удивительное. Массивный кусок металла способен поднять человека в небо и в кратчайшие сроки доставить в нужный пункт. Полет среди облаков умиротворяет многих пассажиров и дарит им настоящую радость. Но не стоит думать, что из иллюминатора можно увидеть лишь небо. Бывают ситуации, когда приходится наблюдать весьма странные и пугающие явления и вот, некоторые из таких