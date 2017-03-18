«Девушка ниоткуда». Пользователи в Twitter бьются над загадкой этого видеоролика

В этом коротком видеоролике молодой человек пританцовывая идёт по школьному коридору. Внезапно из-за его фигуры показывается девушка. Откуда она взялась, понять просто невозможно.

Видео собрало полторы тысячи ретвитов и тысячи лайков. В реплаях люди в основном в глубоком недоумении. Некоторые говорят: «Да ведь всё просто!». Но за этим не следует никакой конкретики. Остаётся только одна правдоподобная версия происходящего: всё это искусный монтаж, замаскированный под любительскую съёмку с телефона.

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