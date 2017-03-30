Таинственное мифическое существо напугало байкеров в Индонезии

На индонезийском острове Суматра группа мотоциклистов, совершавшая мотокросс в провинции Ачех, засняла необычного пигмея который может принадлежать к мифическому племени манте, последнее упоминание о котором встречается в XVII веке.

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На опубликованном на YouTube ВИДЕО запечатлено, как на пути у байкеров возникает полуголый человек очень маленького роста. Некоторое время он бежал перед мотоциклистом, а затем скрылся в высокой траве. Догнать мотоциклисты его так и не смогли.

За несколько дней уникальное видео собрало более 6 миллионов просмотров.

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Рост представителей древнего племени манте составлял не более метра. Оно обитало на индонезийском острове около 50 тысяч лет назад.

Ученые относят его к отдельному виду человека, не имеющему отношения к человеку современному. К тому же у индонезийских пигмеев практически не было подбородка.

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