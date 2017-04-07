Названы лучшие игры 2016 года по версии BAFTA

 

Фото: Скриншот игры Uncharted 4: Thief's End

Британская академия искусств (BAFTA) назвала лучшие игры 2016 года в рамках церемонии вручения премии British Academy Games Awards. Лидером оказалась Uncharted 4: Путь вора для PlayStation 4, о чем отмечается на официальном сайте премии.

Лучшей мультиплеерной игрой прошлого года был признан шутер Overwatch, опередивший такие проекты, как Battlefield 1, Titanfall 2, Tom Clancy's The Division и другие.

Платформер INSIDE от студии Playdead стал триумфатором премии, получив самое большее количество наград. Он удостоился премий в категориях «Лучший геймдизайн», «Лучшее повестование», «Лучшая оригинальная игра», а также «Художественные достижения».

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В категории «Лучший дебют» победителем стала игра американской студии Campo Santo - Firewatch.


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