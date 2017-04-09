Спешите видеть: В Spice проходит грандиозная выставка LEGO

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Невероятно, что можно построить из кубиков Lego! На первой в странах Балтии выставке представлены 28 уникальных, больших экспонатов.

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На несколько недель торговый центр Spice превратился в сказочное место, мечту многих детей - страну Lego. Рыцари, матрешка, замки, ринцессы и герои из мультфильмов - самая большая фигура выше человеческого роста и весит она больше 300 килограммов.

Грандиозная выставка LEGO в торговом центре Spice

Фото: Грандиозная выставка LEGO в торговом центре Spice0

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Чтобы собрать самый большой экспонат ушло 50 000 кубиков Lego и 320 часов работы (почти что целый год!).

Вход на выставку - бесплатный, ознакомиться с экспонатами можно с 8 апреля по 2 мая.

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