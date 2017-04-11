В Японии вернули к жизни игрушку тамагочи

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Японии возродили популярную 20 лет назвал игрушку тамагочи. Местный производитель Bandai переиздал ее, и вернул на рынок, передает Mashable.

Издание сообщает, что стоимость обновленной тамагочи составляет 13,55 долларов США. Купить ее можно исключительно в японских магазинах.

Устройство фактически не отличается от оригинала, разве что размерами - оно в два раза компактнее.

Доступны для пользователя в тамагочи шесть различных персонажей.

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Тамагочи - электронная игрушка, которая позволяет пользователю растить виртуального домашнего питомца. Впервые тамагочи появилась на рынке в 1996 году в Японии, а в 1997 году - в США и Европе.

По всему миру в первые годы было продано порядка 40 миллионов экземпляров игрушки.


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