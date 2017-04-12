«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили пользователей сети

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Финские блогеры-чревовещатели Руди Рок (Rudi Rok) и Сари Аалто (Sari Aalto) поразили пользователей сети. Ролик был опубликован на YouTube-канале RudiRok.

На видео, которое за три дня набрало более 365 тысяч просмотров, Рок и Сари «обмениваются» голосами, после чего разговаривают и поют. «Вот как выглядит, когда два чревовещателя «обмениваются» голосами в реальной жизни», — отмечается в описании под роликом.

Видео

Реклама

Пользователи YouTube восхитились способностями Рока и Аалто, отметив, что видеопредставление блогеров выглядит странно. «Это, правда, настолько необычно, что я бы посмотрел, как эти ребята снимаются в порно», — заявил юзер с ником KSJDbv. Его комментарий собрал более 400 лайков солидарных пользователей.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Джанет Джексон: из поп-дивы в мусульманскую мать-одиночку Wo&Men

Джанет Джексон: из поп-дивы в мусульманскую мать-одиночку

Сильный ветер опрокинул коляску с малышом в бассейн Новости

Сильный ветер опрокинул коляску с малышом в бассейн

Галкин прокомментировал предстоящую операцию Пугачевой Showbiz

Галкин прокомментировал предстоящую операцию Пугачевой

Поклонники Лазарева восхищены стилем его 2-летнего сына Showbiz

Поклонники Лазарева восхищены стилем его 2-летнего сына

Крик души: муж изнасиловал меня спустя четыре дня после родов Wo&Men

Крик души: муж изнасиловал меня спустя четыре дня после родов

Интересно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 620 000 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Сдают Производство / Склад Центр
Сдают Производство / Склад Центр 2700 EUR
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 137 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
APMĀCĪBU SPECIĀLISTS/-E (VAIRĀ ...
APMĀCĪBU SPECIĀLISTS/-E (VAIRĀ ...
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 