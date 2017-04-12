ВИДЕО: поездка на самом экстремальном аттракционе в Европе

 

Фото: скриншот видео

На побережье Коста-Дорада в Испании можно за пять секунд разогнаться до 180 км\час на самом высоком и быстром в Европе аттракционе, пишет Postimees.

В апреле в Испании, на средиземноморском побережье Коста-Дорада открылся новый тематический парк Ferrari Land. Он стал частью огромного парка развлечений Port Aventura. И расположен там же, рядом с курортным городом Салоу и морем.

Главная достопримечательность Ferrari Land - аттракцион, каких в Европе еще не было. Самый высокий и самый быстрый вертикальный ускоритель Red Force («Красная сила» - в честь мощных спортивных болидов фирменного красного цвета). Вагончики с посетителями-экстремалами разгоняются до 180 км\час всего за пять секунд и взмывать на 112 метров вверх.

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