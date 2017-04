Загадочная фотография из леса озадачила интернет

«Получила это фото от товарища сегодня утром. Задача понятна: выяснить, сможете ли вы найти змею на снимке», - написала Хелен под фотографией.

Комментаторы внимательно вглядывались в снимок, чтобы разглядеть змею, и делились своими наблюдениями. Змею очень сложно обнаружить в листве и даже страшно подумать о последствиях, если случайно наступить на нее.

Twitter

Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: "can you spot the snake?" 🐍 pic.twitter.com/oVkjOm8ufy— Helen🐍👩🏼‍🔬 (@SssnakeySci) 23 April 2017