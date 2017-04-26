Загадочная фотография из леса озадачила интернет

 

Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

Девушка, занимающаяся изучением змей, опубликовала в Twitter снимок, на котором запечатлена опасная ядовитая змея, скрытая среди листвы.

«Получила это фото от товарища сегодня утром. Задача понятна: выяснить, сможете ли вы найти змею на снимке», - написала Хелен под фотографией.

Комментаторы внимательно вглядывались в снимок, чтобы разглядеть змею, и делились своими наблюдениями. Змею очень сложно обнаружить в листве и даже страшно подумать о последствиях, если случайно наступить на нее.

Реклама

Twitter

Позднее Хелен опубликовала решение загадки: змея находилась в самом центре снимка. Ее окрас очень похож на цвет опавшей листвы.

А вам удалось найти пресмыкающееся?

Twitter


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 250000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 130000 EUR

reklama.vesti.lv

Туристы развлекаются:стриптиз от бельгийца на узких улочках Риги Новости

Туристы развлекаются:стриптиз от бельгийца на узких улочках Риги

Упс! В Сеть попали пляжные фото Ким Кардашян без фотошопа Wo&Men

Упс! В Сеть попали пляжные фото Ким Кардашян без фотошопа

ФОТО: Поклонники любуются 18-летней дочерью Агутина и Варум Showbiz

ФОТО: Поклонники любуются 18-летней дочерью Агутина и Варум

Огре: девушка совершила самоубийство в тире Новости

Огре: девушка совершила самоубийство в тире

Увлеченность спортом делает женщин бесплодными Wo&Men

Увлеченность спортом делает женщин бесплодными

Интересно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 