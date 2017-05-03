Иллюстративное фото
 
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Пещера Дагда

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Как известно, Латвия считается страной рек и озер, но в недрах нашей страны хранятся загадочные, изученные и не совсем, манящие и одновременно пугающие дары природы. Это - пещеры. Их в нашей стране не так много, но каждая из них достойна отдельного внимания. Кто из нас не побывал, например, в Пещере Гутманя? Но мы расскажем о других - не менее интересных и своеобразных - и может быть наш краткий путеводитель подскажет тебе как провести грядущий выходной. Ты еще не был спелеотуристом? Так в чем дело? Пещеры совсем рядом!

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Пещера Дагда

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