Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Как известно, Латвия считается страной рек и озер, но в недрах нашей страны хранятся загадочные, изученные и не совсем, манящие и одновременно пугающие дары природы. Это - пещеры. Их в нашей стране не так много, но каждая из них достойна отдельного внимания. Кто из нас не побывал, например, в Пещере Гутманя? Но мы расскажем о других - не менее интересных и своеобразных - и может быть наш краткий путеводитель подскажет тебе как провести грядущий выходной. Ты еще не был спелеотуристом? Так в чем дело? Пещеры совсем рядом!