В Британии на разработку безотказной секс-куклы потратят миллиарды

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Ученые собираются создать секс-куклу, обладающую интеллектом и способную поддерживать даже разговор с партнёром.

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Британские специалисты, которые трудятся над созданием игрушек для секс-индустрии, серьезно задумались над созданием умной секс-куклы. Разработчики надеются сделать так, чтобы кукла могла общаться со своим хозяином, а также не знала слово «нет», пишет ФАН со ссылкой на издание Daily Mail.

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По данным издания, на разработку интеллектуальной секс-куклы может понадобиться 30,6 млрд долларов. Компании в данной сфере хотят кардинально изменить тип робота. Как отмечают разработчики из Великобритании, такие куклы должны уметь поддержать разговор со своим владельцем, а также запоминать то, что те говорили своим куклам ранее.

Специалисты также намерены создать разные психологические типы личности для секс-игрушки.

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