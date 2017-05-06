Жители Латвии предпочитают «гуглить»

 

Фото: AP/Scanpix

В Латвии в 97,7% случаев, когда пользователь с помощью поисковой интернет-системы разыскивает какой-то латвийский сайт, используется поисковик «Google».

Таковы результаты исследования «gemiusRanking» за март, проведенного международной компанией интернет-исследований и консультаций «Gemius».

В 0,88% случаев для этих целей используется поисковик «Yandex», в 0,74% - «Bing», в 0,50% - «Yahoo».

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Подобная ситуация наблюдается с 2007 года, когда стала доступна статистика «gemiusRanking».

Статистика «gemiusRanking» показывает процентную долю количества посещений из включенных в исследование «gemiusTraffic» сайтов.


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