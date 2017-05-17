Странная улитка, за которой следила вся Британия, осталась чайлдфри

Неожиданное продолжение получила история улитки Джереми, личную жизнь которой несколько месяцев назад обсуждала вся Британия.

Джереми привлекла внимание ученых в связи с тем, что она имеет редкую левозакрученную раковину, что случается примерно раз на миллион. Проблема улитки в том, что половые органы ее также зеркально отражены, и поэтому спариваться с обычными правозакрученными улитками она не может.

Обратившись в СМИ, исследователи попросили население Британии найти аналогичную левозакрученную улитку, спарившись с которой, Джереми помогла бы найти ген, отвечающий за асимметрию строения у других животных, в том числе человека. При помощи откликнувшихся граждан Джереми были найдены сразу две пары, после чего всех троих улиток поместили в одно помещение и стали ждать приплода.

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Однако, как сообщает BBC, Джереми так и не удалось создать пару. Вместо этого приплод был получен от двух присланных ей партнеров – Лефти и Томю. Первая кладка яиц была отложена в апреле, и теперь на свет появились 170 новых особей, причем все они имеют правозакрученные раковины.