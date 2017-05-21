Обрушился знаменитый участок горы Эверест — ступень Хиллари. Как отмечает BBC со ссылкой на заявление альпиниста Тима Мосдейла, сообщения об обрушении породы, которые появились в 2016 году, нашли свое подтверждение.

«Не знаю, что произойдет, если снежный хребет не сформируется, в этом месте несколько огромных глыб лежат кое-как, и преодолеть их будет довольно сложно», — написал британский альпинист.

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Ступень обрушилась, предположительно, в результате мощного землетрясения 2015 года. Еще в мае 2016 года специалисты отмечали, что ступень Хиллари обрушилась, но подтвердить это было нельзя из-за снежного покрова.

Ступень была названа в честь новозеландского исследователя Эдмунда Хиллари.

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