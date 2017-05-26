Лидером запросов на PornHub стала игрушка для рук

 

Фото: Charmingco /wikipedia.org

На сайте для взрослых PornHub лидером по запросам стала игрушка для рук Fidget hand spinner, передает Mashable. Начиная с 10 мая количество запросов по Fidget hand spinner возросло на свыше, чем на 282 процента.

За это же самое время на сайте было опубликовано более 2,5 миллионов тематических видео, в которых демонстрируется игрушка.

При этом большая часть роликов не является контентом для взрослых. Как отмечает издание, столь большая популярность Fidget hand spinner является закономерной, поскольку каждый вирусный тренд, рано или поздно, отражается в жанре для взрослых.

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Сама по себе игрушка Fidget hand spinner представляет собой средство для снятия стресса, и является изобретением американки Кетрин Хеттингер. Несмотря на тот факт, что создана она была в 1993 году, популярность игрушка получила только в этом году.


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