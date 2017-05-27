Рыбак поймал огромную щуку и отпустил ее обратно в воду

 

Фото: Facebook/Erkki Mäeväli

Эстонский рыбак Эркки Мяэвяли выловил на этой неделе из реки Пярну почти 11-килограммовую щуку, пишет Pärnu Postimees. После сделанных фотографий и видео он отпустил рыбу обратно в воду.

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Мяэвяли всегда отпускает пойманные крупные экземпляры, поскольку обычно они являются мамочками, которые дадут хорошее потомство.

Такое поведение отметило Общество рыболовов Эстонии, обещая премировать за это Мяэвяли.

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Общество отметило, что у крупных рыб выше репродуктивные способности и они могут дать генетически более сильное потомство, чем их мелкие собратья.

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Общество рекомендует отпускать обратно в воду как минимум шестикилограммовых щук.

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