Рыбак поймал огромную щуку и отпустил ее обратно в воду

Эстонский рыбак Эркки Мяэвяли выловил на этой неделе из реки Пярну почти 11-килограммовую щуку, пишет Pärnu Postimees. После сделанных фотографий и видео он отпустил рыбу обратно в воду.
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Мяэвяли всегда отпускает пойманные крупные экземпляры, поскольку обычно они являются мамочками, которые дадут хорошее потомство.
Такое поведение отметило Общество рыболовов Эстонии, обещая премировать за это Мяэвяли.
Общество отметило, что у крупных рыб выше репродуктивные способности и они могут дать генетически более сильное потомство, чем их мелкие собратья.
Общество рекомендует отпускать обратно в воду как минимум шестикилограммовых щук.Еще по этой теме