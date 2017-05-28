Лидером запросов на PornHub стала игрушка для рук

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На сайте для взрослых PornHub лидером по запросам стала игрушка для рук Fidget hand spinner, передает Mashable. Начиная с 10 мая количество запросов по Fidget hand spinner возросло на свыше, чем на 282 процента.

За это же самое время на сайте было опубликовано более 2,5 миллионов тематических видео, в которых демонстрируется игрушка.

При этом большая часть роликов не является контентом для взрослых. Как отмечает издание, столь большая популярность Fidget hand spinner является закономерной, поскольку каждый вирусный тренд, рано или поздно, отражается в жанре для взрослых.

Реклама

Сама по себе игрушка Fidget hand spinner представляет собой средство для снятия стресса, и является изобретением американки Кетрин Хеттингер. Несмотря на тот факт, что создана она была в 1993 году, популярность игрушка получила только в этом году.

Видео


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Ādaži, 950000 EUR

reklama.vesti.lv

ВИДЕО: Чудесное спасение на Даугаве Новости

ВИДЕО: Чудесное спасение на Даугаве

ЧП в Бауске: Госполиция расследует неприятный инцидент Новости

ЧП в Бауске: Госполиция расследует неприятный инцидент

Стрелявший по военнослужащим эстонец: меня довели Новости

Стрелявший по военнослужащим эстонец: меня довели

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов» Showbiz

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов»

Латвийская модель Диана Кубасова блещет в Каннах Wo&Men

Латвийская модель Диана Кубасова блещет в Каннах

Интересно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 