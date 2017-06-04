Facebook готовит запуск мессенджера для детей

Facebook готовится запустить специальный мессенджер для подростков, который будет конкурировать с Snapchat, пишет «Укринформ» со ссылкой на Engadget.

«По данным анализа кода официального мобильного приложения соцсети можно сказать, что есть информация, указывающая на неанонсированное приложение Talk. Судя по всему, это новый мессенджер», - говорится в сообщении.

Как отмечается, это приложение позволяет полностью контролировать свои контакты и, очевидно, предназначено для детей.

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В комментариях к коду говорится, что Talk позволит детям играть в игры и делиться фото с родными и друзьями. По данным издания, аудитория Talk будет ограничена пользователями 13 лет и немного старше.

При этом мессенджер не будет требовать аккаунта в Facebook, но позволит родителям контролировать своих детей.

Напомним, что Facebook, Twitter и YouTube в Европе не справляются с задачей удалять в течение 24 часов разжигающие ненависть посты в социальных сетях.