Парень придумал расшифровку слова «новости», и люди обсуждают это всерьёз

Парень из Миннесоты придумал расшифровку для слова «новости» и поделился открытием с подписчиками в твиттере. И внезапно все начали обсуждать это всерьёз, поверив, что «новости» — это аббревиатура, а его пост набрал почти 30 тысяч ретвитов.
Остин Штейнмец, житель города Дулут, штат Миннесота, предположил, что слово «новости» (то есть «news» по-английски) расшифровывается как «примечательные события, погода и спорт» («notable events, weather and sports»). Своим открытием парень поделился в блоге.
It took me 19 years to figure out NEWS stands for "notable events, weather, and sports" 🤔— Austin Steinmetz (@asteinmetz_21) June 5, 2017
«Почти 19 лет у меня ушло на то, чтобы понять, что слово НОВОСТИ расшифровывается как «примечательные события, погода и спорт».
И люди внезапно поверили, что это действительно так.