Парень придумал расшифровку слова «новости», и люди обсуждают это всерьёз

Остин Штейнмец, житель города Дулут, штат Миннесота, предположил, что слово «новости» (то есть «news» по-английски) расшифровывается как «примечательные события, погода и спорт» («notable events, weather and sports»). Своим открытием парень поделился в блоге.

Twitter

It took me 19 years to figure out NEWS stands for "notable events, weather, and sports" 🤔— Austin Steinmetz (@asteinmetz_21) June 5, 2017