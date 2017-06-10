Парень придумал расшифровку слова «новости», и люди обсуждают это всерьёз

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/David Michalczuk

Парень из Миннесоты придумал расшифровку для слова «новости» и поделился открытием с подписчиками в твиттере. И внезапно все начали обсуждать это всерьёз, поверив, что «новости» — это аббревиатура, а его пост набрал почти 30 тысяч ретвитов.

Остин Штейнмец, житель города Дулут, штат Миннесота, предположил, что слово «новости» (то есть «news» по-английски) расшифровывается как «примечательные события, погода и спорт» («notable events, weather and sports»). Своим открытием парень поделился в блоге.

Twitter

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«Почти 19 лет у меня ушло на то, чтобы понять, что слово НОВОСТИ расшифровывается как «примечательные события, погода и спорт».

И люди внезапно поверили, что это действительно так.


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