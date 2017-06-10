Парень придумал расшифровку слова «новости», и люди обсуждают это всерьёз

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/David Michalczuk

Парень из Миннесоты придумал расшифровку для слова «новости» и поделился открытием с подписчиками в твиттере. И внезапно все начали обсуждать это всерьёз, поверив, что «новости» — это аббревиатура, а его пост набрал почти 30 тысяч ретвитов.