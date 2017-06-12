В США представили продолжение шутера Wolfenstein

В США в рамках выставки Е3 компания Bethesda представила новую часть шутера Wolfenstein II: The New Colossus. Игра является продолжением презентованной в 2014 году первой части Wolfenstein: The New Order, передает The Verge.

Действие в игре происходит в альтернативной вселенной, где победу во Второй мировой войне одержали нацисты.

В трейлере показано, что герой игры Уильям «Би-Джей» Бласковиц смог выжить после событий первой части, и ему предстоит бороться с фашизмом в США.

Реклама

Ожидается, что продолжение шутера будет доступно для игроков 27 октября этого года на PS4, Xbox One и ПК.