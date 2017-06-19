Блогеры сварили «спиннер» из трех «Жигулей»

 

Фото: скриншот видео

Авторы YouTube-канала «Гараж 54» сварили «спиннер» из трех автомобилей ВАЗ-2109. Для этого блогеры использовали ранее соединенные ими передние части двух автомобилей, добавив к ним третью. За несколько дней видео набрало более 500 тысяч просмотров.

«Балдежно, классно! Машины сварить получилось, выглядит это все как настоящий спиннер. Но такого же сумасшедшего вращения мы почему-то не добились», — подытожил автор видео.

Спиннер — популярная игрушка-антистресс. В сети спиннерам посвящено огромное количество шуток: они быстро обрели популярность во всем мире и, как следствие, начали раздражать многих пользователей сети. В частности, представители самого популярного порносайта PornHub рассказали, что фраза «фиджет спиннер» стал лидером среди майских запросов, а на сам ресурс было залито более 2,5 миллиона тематических видео.

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Гараж 54 / YouTube

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