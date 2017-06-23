Экстремалы показали трюк над 240-метровым ущельем

В Хорватии в городе Имотски шесть экстремалов показали трюк, пройдя по канату, натянутому над 240-метровым ущельем. Видеоролик зрелищного шоу был обнародован на YouTube-канале Cro Drone.
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Сообщается, что видео было сделано при помощи беспилотника, который следовал за мужчинами в ходе исполнения трюка.
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