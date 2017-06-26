В Норвегии начали сбор денег на восстановление скалы в форме пениса

 

Фото: AP/Scanpix

В Норвегии начат сбор средств на восстановление куска скалы под названием Trollpikken, что переводится с норвежского как «пенис тролля». Кусок скалы был уничтожен в конце июня, активисты, выступающие за сохранение достопримечательности в коммуне Эйгерсунн, считают, что это сделали вандалы.

В частности, у основания куска скалы были обнаружены отверстия, просверленные в породе, и другие признаки того, что Trollpikken был уничтожен человеком. Кто именно стоит за разрушением достопримечательности, неизвестно. В полиции уже начали расследование.

Фото: AP/Scanpix

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На момент написания заметки было собрано 103 тысячи норвежских крон, то есть более десяти тысяч долларов. Представитель местной строительной фирмы утверждает, что восстановление возможно даже несмотря на повреждения, которые получила достопримечательность, и не займет много времени.

Trollpikken получил свое название за сходство с эрегированным пенисом, скала является популярным туристическим объектом в Эйгерсунне.


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