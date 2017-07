Американка показала «спиннер для груди» в действии

Собственную вариацию игрушки она назвала Fidgetiddies. Ролик с ней успел собрать почти 10 тысяч ретвитов и 23 тысячи лайков.

Заинтересованные подписчики попросили девушку обнародовать инструкцию игрушки для создания ее в домашних условиях. Американка отметила, что для этого ей потребовались накладки для сосков, липучки или клей, а также два фиджет-спиннера.

hi everyone i have been working on something that absolutely no one asked for pic.twitter.com/now4kG8ZYA— manu (@caritadepincel) 4 июля 2017 г.