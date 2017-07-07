Американка показала «спиннер для груди» в действии

 

Фото: скриншот видео

Жительница США с ником @caritadepincel обнародовала на своей Twitter-странице видеоролик с демонстрацией спиннера для груди, передает The Mashable.

Собственную вариацию игрушки она назвала Fidgetiddies. Ролик с ней успел собрать почти 10 тысяч ретвитов и 23 тысячи лайков.

Заинтересованные подписчики попросили девушку обнародовать инструкцию игрушки для создания ее в домашних условиях. Американка отметила, что для этого ей потребовались накладки для сосков, липучки или клей, а также два фиджет-спиннера.

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