200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Строители в Китае любят работать быстро - в очередной раз это было продемонстрировано на днях в Наньчане, где буквально за 8 часов в ночь на 1 июля две сотни экскаваторов, трудясь в унисон демонтировали в центре города старую четырехполосную эстакаду длиной около 590 метров.

Ранее этот процесс занимал не один месяц, но начиная с прошлого года местные власти рискнули опробовать новый подход - сгоняя на место работы десятки свободных экскаваторов. Например, такие работы проводились в августе прошлого года — тогда были задействованы около 100 экскаваторов. Так что на этот раз был установлен своего рода местный ударный рекорд.

На этом месте планируется построить новую - шестиполосную магистраль. Очевидно, это тоже будет сделано очень быстро.

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