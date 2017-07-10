Экс-сотрудница Facebook позволит людям стать телепатами

Бывшая сотрудника компании Facebook Мэри Лу Джепсен, которая в настоящее время является главой подразделения по дисплейным технологиям Oculus, намерена заниматься новым проектом в области систем формирования изображений, передает Engadget.

В планах у нее - создание компактного носимого устройства, которое способно выполнять функции магнитно-резонансного томографа.

Это может впоследствии помочь лечить серьезные недуги, а также использовать силу мысли, к примеру, для взаимодействия с компьютерными системами.

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Кроме того, этот девайс, по задумке создательницы, должен помочь людям обмениваться мыслями.

Будущий гаджет должен представлять собой шапочку с вшитыми в нее гибкими дисплеями, с помощью которых можно будет задействовать инфракрасное излучение и изучать человеческий мозг.

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